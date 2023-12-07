В обновленном Музее природы Череповца установят аквариумы с живой рыбой

На цокольном этаже нового здания Дома природы на Коммунистов, 42 установили 14-метровый панорамный аквариум, где будет обитать речная рыба: осетры, стерлядь, караси, окуни, щуки, язи и судаки. На данный момент там завершается ремонт. Оборудование и экспонаты музея на Луначарского, 32 готовят к переезду, сообщает портал cherinfo.

На первом этаже музея разместится основная экспозиция «Город и река» о природе и животных Череповецкого региона. На втором этаже выставят коллекцию минералов, и расположится интерактивный музей здоровья. В мансардном помещении будет конференц-зал и интерактивное пространство.

«У нас богатая коллекция, есть научные сотрудники, исследовательская база. Шаг за шагом мы приближались к новому Дому природы. В экспозиции на первом этаже будут панорамы со сменой времен года, ландшафта, расскажем посетителям, как в городской среде оказываются дикие животные. Музейные экспонаты бережно упаковываем, чтобы во время транспортировки не повредить», – отметила директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова.