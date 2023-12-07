Вологодский поисковик спас девочку, истекавшую кровью в лесу

1 октября этого года 13-летнюю девочку порезала ножом ее же подруга. Пострадавшая, чтобы спастись, убежала в лес, из которого не смогла выбраться. В поисках девушки участвовал вологжанин Денис, с позывным «Фил», специалист направления «Лес на связи» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». О происшествии рассказали на днях в официальной группе добровольцев ВКонтакте.

На горячую линию отряда сообщение поступило днем в 16:30 от врача скорой помощи. Девочка сама обратилась в 112 и рассказала о случившемся. На тот момент она уже несколько часов находилась в лесу, потеряла много крови и замерзала.

Только через 40 минут до девочки удалось дозвониться. Она передала свои координаты спасателям. Девочку нашли в 200 метрах от дороги. На месте ей оказали первую помощь, и уже в 18:17 увезли на скорой. Подростка спасли.