Кирилловский музей представит работы известного вологодского художника

[ Культура ]

8 декабря в Народном доме, филиале Кирилло-Белозерского музея-заповедника, откроется выставка, приуроченная к 95-летнему юбилею известного вологодского художника Николая Баскакова. Более 140 произведений живописи и графики разместились в трех залах музея.

Художника не стало 29 мая 2010 года. Именно в тот год он провел последнюю персональную выставку в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Николай Баскаков был выпускником Московского художественного института им. В.И. Сурикова. Он продолжил художественные традиции мастеров московской школы живописи конца XIX – начала XX века, для которой характерно особое внимание к богатству колористических решений и самоценности фактуры холста. Художник создал яркие психологические образы в портрете, полные драматизма и экспрессии пейзажи и натюрморты.

«Выставка, посвящённая юбилею художника, станет не только показом новых поступлений в фонды Кирилло-Белозерского музея-заповедника, сколько рассказом о живописце и его творчестве. За долгие годы жизни в искусстве Николай Владимирович создал свой удивительный, богатый и одновременно целостный мир», - поясняет заведующая экспозиционно-выставочным отделом музея Юлия Лебедева.

Выставка продлится до 15 марта.

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Теги:
Кирилло-Белозерский музей выставка живопись
Фото: cultinfo
 

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