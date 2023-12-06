Вологодская полиция подтвердила смерть своего сотрудника в ходе стрельбы в Рязанской области

[ Происшествия ]

В УМВД России по Вологодской области официально подтвердили гибель своего сотрудника при исполнении служебных обязанностей. 

Ранее NewsVo писал, что вологжанин открыл стрельбу на Рязанской трассе, погиб полицейский

розанов

"Днем 6 декабря, при осуществлении оперативно-следственных мероприятий в отношении подозреваемого в совершении преступления, на территории Рязанской области погиб сотрудник УМВД России по Вологодской области. В рамках расследования уголовного дела в селе Высокое Рыбновского района сотрудниками Управления МВД России по Вологодской области проводились мероприятия по месту жительства гражданина 1978 г.р. Мужчина оказал активное сопротивление и причинил из незарегистрированного охотничьего ружья огнестрельное ранение одному из сотрудников, в результате чего полицейский скончался. При силовой поддержке Росгвардии злоумышленник был задержан. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.

Погибший оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в городе Череповце Вологодской области. В органах внутренних дел с июля 2018 года.

Руководство и личный состав Управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг. 

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