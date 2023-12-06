В Тотемском округе иностранца привлекли к ответственности за экстремизм

[ Происшествия ]

В Тотемском округе иностранца наказали за экстремизм. 

Прокуратура Тотемского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Было установлено, что 21-летний иностранный гражданин разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеоролик, содержащий изображение полотна флага организации «Исламское государство Ирака и Леванта», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Сообщают в прокуратуре Вологодской области. 

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

В суде мужчину признали виновным в нарушении закона, он получил штраф 1 тысячу рублей. Также ему пришлось удалить видео с запрещенной символикой.  

Постановление суда в настоящее время в законную силу не вступило. 

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экстремизм запрещенная символика
 

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