Дома жителей СНТ Вичелово 2 может смыть в Рыбинское водохранилище

Жители СНТ Вичелово 2 Череповецкого района обратились к и.о. губернатора Вологодской области Георгию Филимонову. Жители боятся, что их дома смоет в Рыбинское водохранилище.

"Данный населённый пункт находятся непосредственно на береговой территории Рыбинского водохранилища. 15 км от г. Череповца. Берег обрушатся ежегодно на 2-3 метра. И на данный момент,расстояние от воды до некоторых домов менее 10 метров. Ситуация, критическая, требующая безотлагательных действий по укреплению берега, иначе через пару лет начнет смывать единственную береговую дорогу к домам жителей СНТ и их дома", - пишут жители.

Они вспоминают, что предыдущие два губернатора обещали укрепить берег. Но все безрезультатно. За время губернаторства Олега Кувшинникова удалось укрепить только территорию деревни.

"Хотя по проекту укрепления должны были сделать всю береговую территорию прилегающую ко всем населённым пунктам. В результате, по неизвестным причинам территорию СНТ Вичелово 2 так и не укрепили. Мы неоднократно обращались в районную администрацию,в администрацию губернатора.Но проблему берегового укрепления никто решать не хочет. Одни отписки.В СНТ Вичелово 2 более 350 земельных участков.Проживает более 1000 человек", - заключили жители в своем обращении.

В департаменте природных ресурсов Вологодской области жителям ответили, что Рыбинское водохранилище является объектом федерального уровня контроля (надзора). Контроль за соблюдением природоохранного законодательства проводит Северное межрегиональное управление Росприроднадзора, поэтому информация жителей была направлена по компетенции для рассмотрения.

В администрации Череповецкого района в свою очередь заявили, что без областных денег берег дальше не укрепить.

"Большая часть работ по берегоукреплению уже проведена за счет областных средств, и в данном случае оставшуюся часть работ нам, к сожалению, без областного финансирования не провести. В настоящий момент для проведения необходимо подготовить дорогостоящий проект берегоукрепления, а после этого планировать сами работы. Мы обратимся в область за поддержкой в данном проекте, и будем очень надеяться на положительное решение", - сообщили местные власти.

В 2018-2019 году возле деревень Вичелово и Костяевка велись дорогостоящие берегоукрепительные работы. Было укреплено более 2 км берега: 1785 метров в районе деревни Вичелово и 630 метров береговой линии деревни Костяевка. Общая стоимость проекта составила 125,5 млн рублей.