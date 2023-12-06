В России запретили закрывать сельские дома культуры без учета мнения жителей

В конце декабря в силу вступают изменения в федеральный закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Согласно поправкам, решение о реорганизации или ликвидации муниципальной организации культуры может быть принято только на основании положительного заключения специальной комиссии об оценке последствий решения. Также будет учитываться мнение местных жителей, среди которых будут проводить опрос. Об этом сообщила депутат Госдумы Валентина Артамонова на своей странице ВКонтакте.

По ее словам, за последние 10 лет число домов культуры в России сократилось на 11%. Решение о закрытии принимались местными властями по разным причинам: уменьшение населения в зоне обслуживания, низкая посещаемость, нехватка финансирования, аварийное состояние здания ДК и т.д.

Теперь местные органы власти не имеют право самостоятельно закрыть дом культуры, а местные жители им вряд ли пойдут навстречу.