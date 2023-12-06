Благодаря раскопкам село в Бабаевском районе стало объектом культурного наследия

В Бабаевском районе археологи провели работы по определению границ средневекового финно-угорского поселения «Селище Никольское III», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заведующего череповецкого Музея Археологии Александра Кудряшова.

Археологи проложили 11 шурфов – небольших вертикальных раскопов, чтобы определить границы памятника. В результате работ Никольское III включено в перечень объектов культурного наследия.

Кроме того, целью раскопок было определить к какому времени относится поселение. Предположительно, Никольское III один из самых ранних памятников среди двадцати других, расположенных на правом берегу реки Суды.

"Я считаю, что поселение существовало раньше X века. В шурфах найдена керамика. Но хотелось бы найти вещевой материал, так как лепная керамика существовала с позднего "железа" (железный век - ИФ) до раннего средневековья, и она не классифицирована", - рассказал Александр Кудряшов.

Впервые поселение обнаружил археолог Александр Башенькин еще в 1980-х годах. Находками первых раскопок были изделия из керамики и железа. Сейчас они хранятся в череповецком музее.