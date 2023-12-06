Георгий Филимонов заявил, что останется беспартийным

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что не собирается вступать ни в какую партию. Он останется беспартийным. 5 декабря он выступил на конференции регионального отделения «Единой России».

"Важно подчеркнуть, что я – беспартийный, вступать ни в какую партию также не собираюсь. Я сказал на конференции, что состою в партии Президента (партии патриотов) в широком смысле – вне зависимости от политического окраса", - сообщил Георгий Филимонов.



Однако он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ЕР.

