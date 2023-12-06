Георгий Филимонов заявил, что останется беспартийным

[ Политика ]

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что не собирается вступать ни в какую партию. Он останется беспартийным.  5 декабря он выступил на конференции регионального отделения «Единой России». 

"Важно подчеркнуть, что я – беспартийный, вступать ни в какую партию также не собираюсь. Я сказал на конференции, что состою в партии Президента (партии патриотов) в широком смысле – вне зависимости от политического окраса", - сообщил Георгий Филимонов. 
 
Однако он выразил надежду на плодотворное сотрудничество с ЕР. 
 

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