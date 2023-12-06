В многоквартирном доме в поселке Шайма Череповецкого района хлопнул газ

В многоквартирном доме в поселке Шайма Ирдоматского поселения произошел хлопок газа. Сообщают в администрации Череповецкого района.

63-летняя жительница, которая находилась в квартире, чудом не пострадала. В момент происшествия она готовила, от хлопка на кухне и в соседней комнате лопнули стекла.

На место оперативно выехали спецслужбы. Обошлось без возгорания. В настоящее время газоснабжение в многоквартирном доме восстановлено. В квартире, где произошла чрезвычайная ситуация, газ перекрыт. Предположительная причина аварии - старая газовая плита.

