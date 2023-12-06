Череповецкая «Северсталь» второй раз в сезоне обыграла казанский «Ак Барс» в Регулярном чемпионате КХЛ

Череповчане открыли счёт уже на 50-й секунде матча. Руслан Абросимов в большинстве "наказал" гостей за игру высоко поднятой клюшкой. Во второй двадцатиминутке сначала Дмитрий Моисеев, а затем Адам Лишка сделали счёт 3:0 в пользу "желто-чёрных". После этого уже игрок «Северстали» Кристиан Ярош получил двойной малый штраф, который реализовал воспитанник череповецкого хоккея Дмитрий Кагарлицкий, сделав счёт 3:1.

В заключительном отрезке игры Андрей Чуркин вновь восстановил преимущество череповчан в три шайбы. 4:1. «Северсталь» во второй раз в этом сезоне обыгрывает трехкратных обладателей Кубка Гагарина.

«Сегодня встречались с очень сильной командой. Хорошо укомплектованной, много мастеров. Игра нам удалась. Здорово играли в большинстве, в меньшинстве. Было много удалений. Отдали много сил. В концовке выстояли. Ребята сегодня молодцы», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Череповчане набирают 40 очков и возвращаются на 7 строчку Западной конференции КХЛ. Следующий матч "жёлто-чёрные" проведут завтра, против московского «Динамо», который накануне в "убойной перестрелке" проиграл «Спартаку» в овертайме 7:8.

