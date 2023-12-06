Череповчанин застрелил двух собак из мести за своего питомца

В июне этого года 43-летний череповчанин застрелил двух владельческих собак: метиса лайки и венгерскую короткошерстную легавую стоимостью 75 тысяч рублей. Инцидент произошел в деревне Большая Липенка Устюженского района мужчина полагал, что эти собаки виновны в смерти его йоркширского терьера. Хозяин одной из собак находился рядом в момент убийства и опасался за свою жизнь.

Подсудимый пояснил, что в мае этого года погибла его собака, в чем он считал виновных охотничьих собак, принадлежавших потерпевшим. Событие стало для него психологической травмой. Также он опасался за жизнь и здоровье своих детей, которые на тот момент проживали в деревне. Мужчина был зол, и принял решение расправиться с собаками.

Через несколько дней он приехал в деревню, чтобы извиниться перед потерпевшими, так как очень переживал. Кроме того, его поступок осудила семья.

Все оружие подсудимый сдал добровольно. В отделении полиции оформил явку с повинной. Также он возместил ущерб потерпевшему в размере 200 тысяч рублей.

Череповчанина судили по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенное иным общеопасным способом» и «Угроза убийством в отношении потерпевшего». Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год 6 месяцев и 20 дней с испытательным сроком на 1,5 года.