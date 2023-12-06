Двое вологжан могут отправиться в тюрьму за кражу варенья

Двое вологжан, 44 и 35 лет, украли 78 банок варенья на предприятии, где они работают, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области. Против мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.

О пропаже варенья в полицию сообщил директор предприятия. Он рассказал, что охранник выявил факт хищения при просмотре камер видеонаблюдения. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что кража была совершена около 3 часов ночи. Позднее нашли и подозреваемых, которые признали свою вину. Так как мужчины работали на предприятии, они знали пути проникновения. Злоумышленники залезли через окно на склад и в два рюкзака сложили 74 банки варенья, чтобы в дальнейшем продать. Они покинули место преступления, а на следующий день вышли на работу, как ни в чем не бывало.

Реализовать продукцию вологжане не успели: варенье изъяли полицейские и передали владельцу.

На данный момент злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.