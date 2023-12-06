В Вологде пройдет выставка графики, живописи и стекла «Отражающие свет»

8 декабря в главном здании Вологодской картинной галереи откроется выставка академиков Российской академии художеств Лики Церетели и Татьяны Кочемасовой «Отражающие свет». В экспозицию войдет более 70 произведений живописи, графики и стекла.

Лика Церетели работает с прозрачным и цветным стеклом. Вазы и другие изделия она покрывает сложным орнаментальным рисунком, который наносит акриловым маркером.

«Орнамент идет вне меня. Я ничего не могу задумать специально, есть только какие-то импульсы от впечатлений. Почему стекло так меня притягивает? В детстве я часами смотрела, как папа рисует витражи, а потом мы разглядывали их уже готовыми. Сквозь них шел такой волшебный свет», - рассказывает о своей работе художница.

Татьяна Кочемасова создает живописные и графические пейзажи, натюрморты и портреты. Ее работы выполнены в ярких красках и отличаются оригинальностью и художественной целостностью.

Начало встречи в 18:00. Татьяна Кочемасова представит выставку и расскажет о своей творческой семье.

Выставка продлится до 4 февраля.

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