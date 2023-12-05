В Вологде сварщик умер после изнасилования

[ Происшествия ]

Вологодский сварщик умер от изнасилования после пьяных посиделок с друзьями. Мужчины поссорились, избили товарища, а после — надругались прямо на улице. Сообщает Mash

Инцидент произошёл ещё в августе, но известно о нем стало только сейчас. 29-летний Сергей вместе с друзьями гулял по центру города, молодые люди выпивали. Прогулка закончилась дракой. Друзья избили сварщика по голове, а после того, как он не смог сопротивляться изнасиловали. Для этого была использована ветка. 

СК Вологды возбудил уголовное дело по двум статьям. Насильников могут осудить на 15 лет за умышленное причинение тяжкого вреда, повлёкшее смерть, и насильственные действия сексуального характера.

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