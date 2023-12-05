Гостиницы Краснодарского края строят из сокольских CLT-панелей

CLT-панели производит завод Segezha Group в Вологодской области - ООО «Сокол СиЭлТи». Предприятие действует на площадке АО «Сокольский ДОК» уже третий год. В 2022 году в качестве пилотного проекта Segezha Group построила из CLT-панелей четырехэтажный жилой комплекс из двух многоквартирных деревянных домов. В 2022 году ЖК «Соколики» был заселен и даже включен в «Книгу рекордов России» в номинации «Самое большое количество этажей жилого дома, построенного из CLT-панелей в России». Общая жилая площадь комплекса – более 6 тыс. м2.

В 2023 году основными заказчиками сокольского CLT-погонажа были застройщики сектора ИЖС и гостиничных комплексов из Московской области и Краснодарского края. Спецзаказы выполнены для строителей деревянного жилья в Республике Карелия и Ленинградской области. На экспорт компания отгружала CLT в Китай, Узбекистан, Грузию и Турцию.

- За последние два года направления продаж наших заводов изменились кардинально: удалось существенно продвинуться в формировании рынка CLT внутри страны. Интерес к таким зданиям в России, как жилым, так и социальным, растет. На государственном уровне продолжается работа по приведению в соответствие с современными технологиями соответствующей нормативно-правовой базы. Деревянное домостроение обладает в нашей стране серьезным потенциалом для развития, - рассказал гендиректор ООО «Сокол СиЭлТи» и АО «Сокольский ДОК» Константин Пастухов.

Среди уже очевидных преимуществ CLT-плит, доказанных в ходе испытаний и экспериментов, - огнестойкость, сейсмостойкость, отсутствие усадки и сопоставимая с бетоном прочность. При этом материал в пять раз легче железобетона, что позволяет использовать при возведении строений намного меньше строительной техники, а также строить на облегченных или уже существующих фундаментах. Заводское качество панелей экономит время и материалы на внутренней отделке помещений – в качестве финишного покрытия может служить сама панель. Высокоточные обрабатывающие центры, установленные на предприятии, позволяют вырезать в панелях дверные и оконные проемы, любые отверстия для прокладки инженерных коммуникаций. Собирается здание очень легко, как конструктор, причем даже в зимний период.

