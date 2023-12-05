В Грязовце Лексус улетел в канаву, попав в ДТП на искусственной неровности

Сотрудники Росгвардии оказали помощь женщине и ребенку, пострадавшим в ДТП в Грязовце. ДТП случилось на искусственной неровности.

"Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в городе Грязовец Вологодской области находился на маршруте патрулирования и на улице Карла Маркса стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомобиля Лексус 1962 г.р. сбросил скорость перед искусственной неровностью, следовавшая за ним на автомобиле Хендай женщина 1983 г.р не смогла вовремя среагировать и допустила столкновение транспортных средств. От удара Лексус отбросило в придорожную канаву. Оба автомобиля получили значительные повреждения", - рассказали в управлении Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно подъехали к месту происшествия и сообщили о произошедшем в ГИБДД. Водитель и пассажиры Лексуса пояснили, что медицинская помощь им не нужна. Водитель Хендай сказала, что она и ее ребенок в результате столкновения получили ушибы. Росгвардейцы связались с медиками и доставили пострадавших в находящуюся неподалеку больницу