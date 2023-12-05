Департамент имущественных отношений Вологодской области возглавил чиновник из Подмосковья

У Департамента имущественных отношений Вологодской области новый начальник. Им стал Николай Куприянов. Ранее он трудился в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Под руководством Николая Александровича Департамент продолжит работу по исполнению поручений Президента России и врио губернатора области Георгия Филимонова в части развития земельно-имущественного комплекса, в том числе предоставления земельных участков многодетным семьям, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении департамента.



Предыдущий руководитель департамента не просидел на своем месте и года. В мае 2023 года NewsVo писал, что департамент имущественных отношений Вологодской области возглавил бывший следователь Александр Коротких.