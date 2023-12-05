Департамент имущественных отношений Вологодской области возглавил чиновник из Подмосковья

[ Политика ]

У Департамента имущественных отношений Вологодской области новый начальник. Им стал Николай Куприянов. Ранее он трудился в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

начальники

"Под руководством Николая Александровича Департамент продолжит работу по исполнению поручений Президента России и врио губернатора области Георгия Филимонова в части развития земельно-имущественного комплекса, в том числе предоставления земельных участков многодетным семьям, имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении департамента. 
 

Предыдущий руководитель департамента не просидел на своем месте и года. В мае 2023 года NewsVo писал, что департамент имущественных отношений Вологодской области возглавил бывший следователь Александр Коротких. 

 

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департамент имущественных отношений перестановки Куприянов
 

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