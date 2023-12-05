ФАС проверит Сбербанк на навязывание услуг

[ Общество ]

ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за навязывания услуг. Сообщает "Коммерсантъ".

Дело возбуждено также в отношении дочерней страховой компании «Сбербанк страхование жизни (СберСтрахование)». По информации ФАС в действиях основной компании и "дочки" выявлены признаки заключения антиконкурентного соглашения:

«В ФАС поступили обращения граждан о навязывании пакета услуг "Домклик Плюс", в который входят полис страхования жизни и здоровья от компании "СберСтрахование жизни" и иные услуги. Этот пакет предоставляет скидку в размере 1% на процентную ставку по договору ипотечного кредитования со Сбербанком».

Если вина Сбербанка и СК «Сбербанк страхование жизни» будет установлена, то обоим компания могут грозить оборотные штрафы от суммы выручки на рынке в соответствии с КоАП РФ.

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Сбер сбербанк УФАС
 

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