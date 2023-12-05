Слепая девочка из Кадуя стала лауреатом фестиваля «Стремление к солнцу»

[ Культура ]

Полина Ковалевич, слепая девочка из Кадуя, стала лауреатом в номинации «Будь звездой» инклюзивного фестиваля «Стремление к солнцу», в котором участвуют дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил Центр народной культуры Вологодской области. Фестиваль проходил в Череповце с 1 по 3 декабря.

14-летняя Полина исполнила на сцене песню Натальи Москвиной «Русские закаты». Вокалом девочка занимается третий год в студии «New Stars» Грязовецкого районного культурно-досугового центра в составе художественного коллектива.

«В 2021 году ко мне на занятия пришла необычная девочка, Полина Ковалевич. Когда я узнала, что Полина не видит совсем, я немного испугалась, так как у меня не было опыта работы с такими детьми! Как объяснить, как научить, как это все будет?! Весь мой страх закончился, когда я увидела эту жизнерадостную, общительную, счастливую, добрую, понимающую девочку, да и еще с таким задорным смехом!», - рассказала руководитель коллектива Анна Юрьевна Молева.

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Фото: Центр народной культуры
 

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