Слепая девочка из Кадуя стала лауреатом фестиваля «Стремление к солнцу»

Полина Ковалевич, слепая девочка из Кадуя, стала лауреатом в номинации «Будь звездой» инклюзивного фестиваля «Стремление к солнцу», в котором участвуют дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил Центр народной культуры Вологодской области. Фестиваль проходил в Череповце с 1 по 3 декабря.
14-летняя Полина исполнила на сцене песню Натальи Москвиной «Русские закаты». Вокалом девочка занимается третий год в студии «New Stars» Грязовецкого районного культурно-досугового центра в составе художественного коллектива.
«В 2021 году ко мне на занятия пришла необычная девочка, Полина Ковалевич. Когда я узнала, что Полина не видит совсем, я немного испугалась, так как у меня не было опыта работы с такими детьми! Как объяснить, как научить, как это все будет?! Весь мой страх закончился, когда я увидела эту жизнерадостную, общительную, счастливую, добрую, понимающую девочку, да и еще с таким задорным смехом!», - рассказала руководитель коллектива Анна Юрьевна Молева.