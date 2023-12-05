Слепая девочка из Кадуя стала лауреатом фестиваля «Стремление к солнцу»

Полина Ковалевич, слепая девочка из Кадуя, стала лауреатом в номинации «Будь звездой» инклюзивного фестиваля «Стремление к солнцу», в котором участвуют дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил Центр народной культуры Вологодской области. Фестиваль проходил в Череповце с 1 по 3 декабря.

14-летняя Полина исполнила на сцене песню Натальи Москвиной «Русские закаты». Вокалом девочка занимается третий год в студии «New Stars» Грязовецкого районного культурно-досугового центра в составе художественного коллектива.