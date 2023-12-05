На Северо-Западе на 43% за год вырос спрос на рабочие специальности

По данным hh.ru количество вакансий в профессиональной сфере «Рабочий персонал» в регионах СЗФО в 2023 году на 43% превысило показатели прошлого года.

Эта категория специалистов – самая востребованная у работодателей региона, на «Рабочий персонал» приходится 18% всех вакансий. При этом соискателей не хватает, чтобы полностью закрыть потребность компаний в «синих воротничках»: на одну активную вакансию приходится всего 2,4 резюме (еще год назад было 4,3) при норме не менее 4,0.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области ситуация на рынке труда демонстрирует кадровые пики и падения. Так, на данный момент наибольший дефицит кадров зафиксирован по профессиям врач (меньше 1 резюме на вакансию), токарь (0,9), оператор call-центра (1.0), автомойщик (1,0), швея (1,1).

А профицит держится в таких профессиях как психолог (74 резюме на одну вакансию), коммерческий директор (69 человек на рабочее место), финансовый менеджер (56,3), бизнес-тренер (54), руководитель проектов (44), менеджер по работе с партнерами (40).

Ключевая причина дефицита сотрудников — негативные демографические процессы в стране. Они долгосрочные, хорошо поддаются прогнозированию, и, к сожалению, позитивных тенденций здесь ждать не приходится. В базе проблематики — демографическая яма 90-х и нулевых. Дополнительно ситуацию с отсутствием в силу демографии людей на рынке труда усугубили события, произошедшие после 2020 года.