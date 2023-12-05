В Великом Устюге ученики на инвалидных колясках не могли попасть на второй этаж школы

Великоустюгской межрайонной прокуратуре пришлось вмешаться в организацию учебного процесса в одной из школ. Там дети на инвалидных колясках не могли подняться в кабинеты на втором этаже. Всего в школе обучается 8 детей-инвалидов, двое из которых используют для передвижения кресло-коляску.

"Вместе с тем, в нарушение требований закона, условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения не создано. Так, имеющийся при входе в здание пандус имел высоту при заезде на него более 5 см. от уровня земли, а доступ на второй этаж здания школы у детей, использующих кресла-коляски, отсутствовал.В связи с изложенным межрайонной прокуратурой внесено представление в адрес начальника управления образования Великоустюгского муниципального округа", - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, перепад высот в месте примыкания пандуса к тротуару устранен, а в образовательную организацию передано устройство для перемещения инвалидных колясок по лестнице.

