Череповчанину вынесли приговор по пяти статьям уголовного кодекса

36-летнего череповчанина, ранее судимого, приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима за убийство, кражу, мошенничество, угон транспортного средства и кражу с банковского счета, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

В августе 2022 года череповчанин нанес множественные ножевые удары 66-летнему пенсионеру. У них завязался конфликт во время распития алкоголя. Пенсионер скончался на месте.

После убийства мужчина угнал машину пенсионера и украл мобильный телефон, цепочку и крестик из серебра мобильный телефон, цепочку и крестик из серебра, которые находились в салоне. Кроме того, он потратил более 102 тысяч рублей с банковской карты убитого на развлечения в Череповце. После этого, подсудимый оформил кредитную карту с лимитом 65 тысяч рублей в приложении банка, которое было установлено на телефоне потерпевшего.

Также мужчину признали виновным в краже телефона знакомой стоимостью более 20 тысяч рублей в конце июля того же года.