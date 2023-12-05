Нападающий ХК «Северсталь» покидает команду

Нападающий ХК «Северсталь», проведший в Череповце 8 сезонов, покидает команду, об этом сам хоккеисты написал в своем ТГ-канале.

«Не люблю прощаться. Такова наша жизнь. Особенно хоккейная. Рад, что мне довелось начать свой большой хоккейный путь здесь, в Череповце, рад, что «Северсталь» всегда окружала меня заботой и первый игровой свитер я примерил здесь, рад, что меня поддерживали лучшие болельщики, рад, что здесь я обрел настоящих друзей и встретил свою любовь. Спасибо ХК «Северсталь» за все теплые годы, проведенные здесь! Поддерживайте команду! Окружайте ее заботой! Всё лучшее впереди! Помните об этом. Теперь мы будем соперниками на льду, но в сердце моя родная команда останется навсегда!», - написал Даниил Вовченко.

Клуб уже выразил благодарность своему двадцать восьмому номеру и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

По информации спортивного журналиста Дмитрия Лукашова, на которого ссылается sports.ru Вовченко может продолжить свою карьеру в магнитогорском «Металлурге». В команде, которую сейчас тренирует экс-главный тренер «Северстали» Андрей Разин. А помогают ему воспитанники череповецкого хоккея Евгений Михалкевич и Юрий Трубачёв. В Череповец же в этом случае приедет 19-летний нападающий Илья Квочко, который отметился 16 (4+12) баллами в 16 матчах в составе «Стальных Лис» в нынешнем сезоне Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.