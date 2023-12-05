В Вологде пройдет литературный вечер, посвященный Владимиру Тендрякову

Сегодня, 5 декабря, в Областной научной библиотеке пройдет литературный вечер «Время читать Тендрякова!», приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя. Начало мероприятия в 14:00.

Встреча откроется церемонией гашения художественного маркированного конверта «100 лет Тендрякову Владимиру Федоровичу, прозаику», изготовленного Почтой России вместе со штемпелем специального гашения.

Также на встрече Юношеский центр имени Тендрякова подведет итоги своей работы. В течение года они работали над реализацией проекта «Литературно-художественный пленэр «Владимир Тендряков, каким мы его не знаем». Был организован интернет-конкурс, имена победителей которого объявят на встрече. Помимо этого, центр проводил пленэры, медиауроки, интеллектуальные игры для подростков и юношества, акцию «Читаем Тендрякова!», выставки и многое другое. На мероприятии презентуют планшетную выставку и фрагменты произведений автора, которые прозвучат в актёрском и ученическом исполнении.

Вход свободный. 0+