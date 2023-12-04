20% от всего объема клееного бруса в России производится в Соколе

Балку активно покупают застройщики в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областях

В 2023 году 85% клееной конструкционной балки Segezha Group составляют внутренние заказы по России. Часть заказов поступает в Ямало-Ненецкий автономный округ и Республику Карелия, а также в южные регионы России. Экспорт на сегодняшний составляет лишь 15% от общего объема произведенной балки. Основные покупатели - Армения, Грузия, Израиль, Китай, Турция и Узбекистан.

В Вологодской области производством клееной балки занимается Сокольский деревообрабатывающий комбинат. Исходное сырьё - ель. Уникальные прочностные характеристики балки позволяют использовать её при возведении деревянных домов и строений в комбинации с другими строительными материалами.

Мощность производства Сокольского ДОКа составляет более 100 тыс. м3 клееных деревянных конструкций в год. Испытания несущих конструкций многослойного клеёного бруса и контроль качества проводится на комбинате в собственной сертифицированной лаборатории. На предприятии используется система управления качеством склеивания швов, в частности, работает Golden Eye 702 Microtech с модулем XR и элементами «машинного зрения», контролирующая влажность и покоробленность пиломатериалов. Сортировка происходит с помощью цветного, лазерного и рентгеновского сканирования. За последние 2 года на предприятии были установлены два уникальных по своему функционалу обрабатывающих центра Hundegger K2i Industry 650 - эти станки производят большинство деталей, из которых состоят деревянные дома.

- Клееная балка может отлично сочетаться с деревом, бетоном, стеклом и полимером. Использование клееной балки открывает новые возможности при проектировании домов, а сами дома отличаются высокой энергоэффективностью - отметил гендиректор АО «Сокольский ДОК» и ООО «Сокол СиЭлТи» Константин Пастухов.

По оценке экспертов, Сокольский ДОК занимает 20% российского рынка по производству клееного бруса и клееной конструктивной балки. Готовые домокомплекты из клееного бруса у компании выкупают полностью, производственные мощности загружены на 100%. Ключевые клиенты по домокомплектам находятся в Московской, Тверской, Ленинградской, Нижегородской, Вологодской, Мурманской и Архангельской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Из стран ближнего зарубежья среди основных покупателей – Республика Беларусь.



