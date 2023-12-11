Жители Вологды все еще могут проголосовать за проекты Народного бюджета

В Вологде началось дополнительное голосование по проекту «Народный бюджет ТОС». Как сообщают в администрации города, оно продлится до 20.00 10 декабря.

«Напомню, основной этап голосования по проекту «Народный бюджет ТОС» проходил в октябре на официальном сайте администрации Вологды с авторизацией через Госуслуги. В нем приняли участие около 14 тысяч человек. Но порог в 15 % проголосовавших от числа жителей на территории тогда преодолели только четыре ТОСа Вологды, а это является одним из условий выделения средств на реализацию инициативы. Поэтому на нашей совместной встрече с ТОСами было принято решение о проведении дополнительного голосования. Я призываю всех вологжан не упустить эту возможность и в ходе дополнительного голосования обязательно высказать свою точку зрения», – прокомментировал в прямом эфире дополнительное голосование мэр Вологды Сергей Воропанов.

В дополнительном голосовании могут принять участие вологжане в возрасте от 14 лет. Его проводят посредством электронного опроса на страницах ТОСов в социальной сети ВКонтакте или с помощью бланков – формат голосования каждый ТОС определяет самостоятельно.

На голосование выдвинуты 87 инициатив от 31 ТОСа по благоустройству тротуаров, формированию детских площадок, спортивных объектов и др. В 2024 году будут реализованы те из них, за которые проголосовали не менее 15 % жителей территории ТОСа. Каждый ТОС получит от 800 тыс. рублей до 2,5 млн рублей в зависимости от числа жителей на территории.

