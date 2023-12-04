В Череповецком приюте собаки сидят в обледенелых клетках

[ Общество ]

26 ноября Молодежный клуб Храма Рождества Христова посетил череповецкий приют для животных «Спас» и опубликовал фотографии в своей группе ВКонтакте. Там находится более 500 собак разных пород. Приют является частью общественной организации, муниципальных приютов в Череповце, как и в области, нет.

Клетки для животных находятся на улице. Судя по фото, вольеры из-за морозов обледенели, а пол засыпало снегом. Собак оттуда перемещать некуда.

На данный момент «Сборный приют адаптации собак», то есть «Спас», уже не принимает новых животных и не участвует в отлове собак. Видимо, он переполнен. В официальной группе ВКонтакте они собирают картон, чтобы постелить в клетки. Так животным будет хоть немного комфортнее.

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Фото: Молодежный клуб Храма Рождества Христова; ВРБОО ПБЖ "Спас"
 

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