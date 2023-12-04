В Вологде пассажир "БМВ" избил сотрудника ГИБДД

[ Происшествия ]

Вологжанина осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции. 

Происшествие случилось в августе этого года. 21-летний пассажир автомобиля марки «БМВ» ударил по голове сотрудника полиции.

Экипаж ГИБДД заметил на улице Вологды машину, которая нарушала ПДД. На сигнал полицейских, что надо остановиться, водитель авто никак не среагировал. Началась погоня. Остановить машину удалось на территории гаражных боксов. После остановки автомобиля, сотрудники полиции столкнулись с сопротивлением со стороны пассажира. Тот не хотел, чтобы водителя задерживали, ударив сотрудника ГИБДД по голове. 

"В ходе судебного разбирательства осужденный вину в совершении преступления признал полностью, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Вологодский городской суд с учетом принципиальной позиции государственного обвинителя, характеризующих данных, вынес обвинительный приговор, которым приговорил обвиняемого к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Кроме того, судом в пользу потерпевшего удовлетворен гражданский иск о компенсации морального вреда в сумме 30 000 рублей", - сообщили в прокуратуре города Вологды. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Теги:
ГИБДД сопротивление полиция
 

Последние новости

В Вологде пассажир "БМВ" избил сотрудника ГИБДД
Кибератаки на вологодский бизнес становятся всё более разнообразными
"Беспощадный рынок": вологжане столкнулись с дефицитом вакцины от кори
На Вологодскую область надвигаются тридцатиградусные морозы
На ликероводочном заводе "Русский Север" продлили сроки простоя производства
Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли казахстанскому «Барысу»
Два человека погибли в результате ДТП в Устюженском районе
В Вологде представят финальный проект благоустройства Центральной набережной
Вологодский архив обнаружил новые подробности биографии режиссера «Чапаева»
В Бабаево женщина на снегоходе задавила двоих детей