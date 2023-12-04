Кибератаки на вологодский бизнес становятся всё более разнообразными

По данным «Ростелекома», с начала года порядка 60% компаний финансового сектора сталкивались с атаками на цепочки поставок (supply chain attack). Средний ущерб от одного такого инцидента составил 3,6 млн рублей. Данная оценка включает прямые финансовые издержки и не учитывает потенциальные репутационные потери, а также штрафные санкции.

Отличительной особенностью атак на цепочку поставок программного обеспечения является получение доступа злоумышленником к целевой системе не напрямую, а через внедрение в продукт или компонент, который используется организацией. Поэтому проблемы безопасности в цепочке поставок могут возникать на любом этапе жизненного цикла программного обеспечения и вызываться различными причинами, начиная от злоумышленной вставки вредоносного кода сотрудником на этапе разработки, заканчивая компрометацией стороннего поставщика при использовании готовых решений или сервисов.

В большинстве случаев целью данной разновидности кибератак является получение доступа к конфиденциальной информации о клиентах, поэтому финансовый сектор представляет для злоумышленников наибольший интерес. После получения доступа к инфраструктуре банков кредитные и дебетовые карты клиентов становятся уязвимы для разных видов мошенничества с целью кражи денежных средств. Также атаки на цепочку поставок могут привести к нарушению производственного процесса и тем самым нанести ущерб репутации компании, поэтому часто затрагивают такие отрасли как нефтяная промышленность, крупный ритейл и сфера информационных технологий.

Примером наиболее «простой» атаки является намеренная опечатка. Злоумышленник создает репозиторий, повторяющий функционал оригинального, но содержащий включения уязвимого кода. Если разработчик совершит опечатку в названии библиотеки, например, jquery -> jquerry, то система сборки скачает уязвимый компонент.

Более сложным типом атаки является попытка подмены внутренней библиотеки через запутывание системы сборки. Если злоумышленник знает названия внутренних артефактов, то он может создать одноименный артефакт в публичном репозитории, добавив отметку, что это самая свежая версия. В этом случае система сборки может посчитать, что внешний артефакт более новый и использовать его при сборке.

Также стоит учесть возможные подмены артефактов через воровство «звездочек», отражающих репутацию и рейтинг проекта в сообществе разработчиков или полностью репозитория, а также создание дубликата удаленного репозитория, однако сейчас это уже менее актуально.

- Эффективно организовать безопасность цепочки поставок можно с помощью комбинированных средств защиты таких классов, как безопасная разработка, управление доступом и сетевая безопасность. Базовым инструментом такой экосистемы является практика SCA — анализ состава ПО на известные уязвимости, а также SCS — анализ безопасности цепочки поставок ПО, отражающий дополнительную информацию не только по самому артефакту, но и статистику по репозиторию и авторам. В ближайшее время наше решение Solar appScreener будет дополнено модулем SCS. Данные инструменты помогают офицерам ИБ оценить риски использования open source компонент без глубокого анализа кода каждого артефакта», — говорит Антон Прокофьев, эксперт по контролю безопасности ПО Solar appScreener «Солар».

«Солар» (дочерняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) имеет центр экспертизы по безопасной разработке для бизнеса любого размера и уровня зрелости, а также многолетний опыт в области построения процессов безопасной разработки и внедрения инструментов анализа защищенности ПО в цикл DevOps. Собственное комплексное решение Solar appScreener обеспечивает полноценный контроль безопасности приложений из одного интерфейса без внедрения разрозненных сторонних инструментов для анализа кода с использованием ключевых методов анализа — SAST, DAST и SCA.

Для снижения рисков проникновения злоумышленников к данным важно организовать защиту всех типов учетных записей и ограничить доступ третьих лиц к информации, которая им не нужна для выполнения рабочих процессов. Здесь помогают решения класса PAM, (Privileged Access Management), которые контролируют доступ привилегированных пользователей и проактивно применяют политики безопасности. Например, решение Solar SafeInspect управляет привилегированными учетными записями и сессиями в современных информационных системах — как классических, так и облачных.

Защитить периметр сети, проверяя входящий трафик для предотвращения несанкционированного доступа и сетевых атак из внешней сети, а также аутентификации внутренних и внешних пользователей, помогают решения класса NGFW. Так, решение Solar NGFW обеспечивает комплексную сетевую безопасность, решает задачи управления доступом в сеть, отслеживания выполнения внутренних регламентов в организации, а также собирает данные о сетевой активности сотрудников.

Усилить уровень безопасности цикла DevOps поможет анализ зрелости процессов информационной безопасности партнеров, а также разработка плана реагирования на случай возникновения атаки на цепочку поставок.

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