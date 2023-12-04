"Беспощадный рынок": вологжане столкнулись с дефицитом вакцины от кори

Жители Вологды и области столкнулись с дефицитом вакцины от кори. Об этом они написали исполняющему обязанности губернатора Вологодской области Георгию Филимонову. Жители не могут сделать прививку, так как вакцины нет в учреждениях здравоохранения.

"Когда будет вакцина против кори? Нам сначала писали про сентябрь, потом про октябрь, затем департамент, сказал что будет в конце ноября. Теперь, что вообще никаких сроков не пишут, отписались, что нет рынке? Это как вообще? Я, конечно, понимаю, что Министерство здравоохранения всю вакцину направляет в эпидем.неблагополучные районы, но как быть нам? Как вести ребёнка в сад без этой прививки? Не могу отправить ребёнка в сад без этой вакцинации. Ведь есть же сроки поставок и должны ведь были в план поставить", - пишет вологжанка Георгию Филимонову.

В департаменте здравоохранения Вологодской области женщине ответили, что да, действительно, вакцины от кори, краснухи и эпидемического паротита входят в национальный календарь прививок и поставляются нам Минздравом РФ. Но, на сроки поставок департамент повлиять не может.

"За счет областного бюджета тоже закупить вакцину невозможно ввиду отсутствия препарата на рынке. При поступлении вакцины иммунизация детей продолжится", - пояснили в департаменте здравоохранения Вологодской области.

На фоне дефицита вакцины в Роспотребнадзоре заявили, что с января по сентябрь 2023 года в России было выявлено 8073 случая заболевания корью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в 288 раз. Большинство заразившихся (4989 человек) — дети до 14 лет.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году, корью заразились лишь 28 человек, из них 19 — дети. В 2021-м был зарегистрирован один случай заражения.

В октябре этого года РБК сообщило, что в июле 2022 года американская фармкомпания MSD, производитель вакцины М-М-Р II от кори, краснухи и паротита, разослала сообщения о прекращении поставок в Россию вакцин от кори, краснухи и паротита, а также ветряной оспы. По закону компания может реализовать планы по прекращению поставок препаратов только спустя год с момента уведомления Минздрава и Росздравнадзора.

Аналогом вакцины М-М-Р II является препарат «Вактривир» производства НПО «Микроген». Компания также выпускает препараты для профилактики кори, краснухи и паротита по отдельности.

По данным аналитиков DSM Group, за первое полугодие 2023 года в госсегмент в денежном и количественном выражении препарата М-М-Р II поступило в два раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года. За первое полугодие прошлого года препарата зарубежного производства в госсегмент поставили на 2,34 млн руб. в количестве 3,38 тыс. упаковок. За аналогичный период 2023 года препарата MSD для госсегмента закупили на 1,04 млн руб. в количестве 1,5 тыс. упаковок.

За весь 2022 год препарата М-М-Р II закупили для госсегмента на 5,78 млн руб. в количестве 8,39 тыс. упаковок. За восемь месяцев 2023 года его приобрели для госсегмента на 2,77 млн руб. в количестве 4 тыс. упаковок.

Корь - вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори очень высокая. Заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. От 1 заболевшего могут заразиться до 18 контактировавших с ним человек.

Клинически корь протекает с высокой температурой до 40оС, насморком, конъюнктивитом. С 4-5 дня заболевания появляется сыпь. Характерна этапность высыпания – сначала сыпь появляется за ушами, на лице и шее, далее – грудь и туловище, затем – на руках и ногах.

По данным Роспотребнадзора специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация.

Плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» - работники лечебно-профилактических учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом.

Необходимо иметь две прививки против кори документально подтвержденных. Не привитые в детстве взрослые прививаются двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

После двух введений вакцины иммунитет формируется в 95% случаев, после одного введения – в 69-81%. Длительность иммунитета после вакцинации – не менее 20 лет и по некоторым данным - пожизненная (сравнима с таковым при естественной инфекции).

Угрозе заболевания подвергаются не болевшие корью, не привитые или привитые однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до 1 года, не подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, относящихся к «группе риска» в связи с риском возникновения осложнений.