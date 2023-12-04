На Вологодскую область надвигаются тридцатиградусные морозы

В конце этой недели в Вологодскую область придут тридцатиградусные морозы. Холодать по данным вологодских синоптиков начнет уже с 5 декабря. В этот день регион окажется в тыловой (наиболее холодной) части циклона уходящего на восток, в область будет поступать арктический воздух. В ночные часы температура при прояснениях будет опускаться до -19 гр, днем -10,-15 гр.

В ночь на среду усиление антициклона будет способствовать выхолаживанию приземных слоев воздуха до -13,-18 гр, по востоку до-23,-25 гр. Днем -10,-15 гр, по востоку в пределах -20 гр. До конца недели территория Вологодской области останется под влиянием обширного и холодного антициклона. В ночные часы по западу и центру -18,-23 гр, по востоку -25,-30гр. В дневные часы значения термометров останутся на достаточно низкой отметке: от -15 на западе, до -20 гр на востоке.

Такой температурный режим будет значительно ниже климатической нормы (на 7 -16 гр).