На ликероводочном заводе "Русский Север" продлили сроки простоя производства

Ликероводочный завод "Русский Север" в Вологде продолжает простаивать. Сроки остановки работ на предприятии продлены до 15 декабря.

Ранее NewsVo писал, что ликероводочный завод "Русский Север" в сентябре приостановил свою работу после ареста его владельца. Людей распустили в середине августа с сохранением 2/3 заработной платы.

В департаменте экономического развития Вологодской области тогда сообщили, что в связи с проводимыми проверками затруднены процессы операционной деятельности предприятия.

"Потому руководством завода было принято решение приостановить деятельность и распустить работников с сохранением 2/3 заработной платы до 30 сентября. Служба занятости в курсе ситуации, работники также уведомлены в соответствии с законом. До конца сентября руководство предприятия планирует решить операционные проблемы и запустить производство", - пояснили в сентябре в департаменте.

Ранее Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму владельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

На данный момент Беспалов находится в СИЗО по делу о даче взятки.

Ранее NewsVo писал, что владельца водочного завода в Вологде задержали по делу о финансировании ВСУ.

В мае 2022 года заводы "Русский Север" в Вологде и подмосковный "Родник и К", который раньше связывали с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка (формально активы принадлежали кипрским компаниям) обрели нового собственника в лице Александра Беспалова.

По данным следствия, Александр Беспалов, который приобрел активы украинского бизнесмена в России, помог Андрею Лазутину, гендиректору одного из них — подмосковного ликеро-водочного завода «Родник и К», где производилась водка «Хортица», освободить за взятку сына от армии. Взятка составляла 10 тысяч долларов.

Телефоны участников сделки прослушивались из-за того, что ранее водочный бизнес был связан с украинским бизнесменом Евгением Черняком. В результате появилось второе дело — о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Его основным фигурантом стали Евгений Черняк, которого по требованию СКР МВД объявило в розыск, а также некие «неустановленные» лица. По версии следствия он и его пособники финансировали украинскую армию и спонсировали террористические акты в России, такие как поджоги военкоматов.

Черняка внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга в начале июля. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»).

По данным следствия, Черняк с февраля по апрель 2022 года вместе с соучастниками вступил в преступный сговор для финансирования ВСУ и перечислил им более 500 млн рублей.

В Вологде разливали бренды «Мороша» и «Хортица». В 2021 году эти продукты были лидерами российского рынка с долей 4,4% и 5,3% соответственно.

На сайте завода говорится, что там работает более 400 сотрудников; производительность 24 тыс. бутылок в час.