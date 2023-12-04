Хоккеисты череповецкой «Северстали» проиграли казахстанскому «Барысу»

Хоккеисты череповецкой «Северстали» не смогли воспользоваться своими моментами и проиграли казахстанскому «Барысу» в матче Регулярного чемпионата КХЛ

Основное время завершилось вничью: 2:2. Гости открыли счёт на 8-й минуте матча. Спустя пять минут череповчане смогли сравнять счёт. Илья Иванцов реализовал большинство, с броском Николая Буренова от синей линии вратарь «Барыса» справился, но Иванцов, уже "в ближнем бою" отправил шайбу в ворота.

Во второй двадцатиминутке Кирилл Пилипенко вывел череповчан вперёд, продлив свою результативную серию до 9 игр. Вскоре "жёлто-чёрные" получили возможность вновь поиграть в большинстве, но реализовать лишнего игрока не смогли, вместо этого упустили контратаку и Михаил Рахманов во второй раз в этой встрече сравнял счёт.

Третий период победителя не выявил, а в овертайме удачливее были гости, победу «Барысу» принес Евгений Рымарев, 2:3.

«Исход матча мы должны были решать в основное время. Но, увы, наша безобразная игра в большинстве позволила сопернику выиграть», - сказал после игры главный тренер череповчан Андрей Козырев.

До паузы в чемпионате, на игры сборной России, «Северсталь» проведёт ещё две игры, 5 декабря с казанским «Ак Барсом» и 7-го с московским «Динамо». Обе встречи пройдут в Череповце.