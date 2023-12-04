Два человека погибли в результате ДТП в Устюженском районе

Авария произошла вечером 1 декабря в Устюженском районе на 17 км автодороги Устюжна-Сандово, сообщает ГИБДД по Вологодской области. 32-летняя женщина за рулем автомобиля "Хонда Цивик" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате этого, машина столкнулась с "Рено Логан" под управлением 34-летнего мужчины.

Водитель "Хонды" и ее 29-летняя пассажирка скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель "Рено", а также его пассажиры - 34-летняя женщина и 8-летняя девочка - с травмами отправлены на амбулаторное лечение.