Два человека погибли в результате ДТП в Устюженском районе

[ Происшествия ]

Авария произошла вечером 1 декабря в Устюженском районе на 17 км автодороги Устюжна-Сандово, сообщает ГИБДД по Вологодской области. 32-летняя женщина за рулем автомобиля "Хонда Цивик" не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате этого, машина столкнулась с "Рено Логан" под управлением 34-летнего мужчины.

Водитель "Хонды" и ее 29-летняя пассажирка скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель "Рено", а также его пассажиры - 34-летняя женщина и 8-летняя девочка - с травмами отправлены на амбулаторное лечение. 

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ДТП с ребенком погиб в аварии ГИБДД
Фото: ГИБДД по Вологодской области
 

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В Устюженском районе в ДТП погибли два человека