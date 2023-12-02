Бастрыкин поставил на контроль вопрос о ликвидации троллейбусов в Вологде

[ Общество ]

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю вологодского управления Геннадию Яшину провести процессуальную проверку по факту ликвидации троллейбусного движения в Вологде.

Обращение поступило от местных жителей в комментариях аккаунта ВКонтакте Информационного центра СК России. На данный момент в Вологде ликвидируются троллейбусные линии, продано депо под другие нужды, а последний маршрут планируют закрыть в следующем году.

Исполнение поручения контролируется центральным аппаратом ведомства. О ходе проверки Геннадий Яшин будет докладывать Бастрыкину.

При этом, администрация города заявила о проработке вопроса по приобретению новых троллейбусов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в 2025 году. В ближайшее время появится один новый троллейбус, закупка уже объявлена.

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