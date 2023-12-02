Череповчанин занял третье место на Чемпионате России по конькобежному спорту

Череповчанин Артём Арефьев завоевал бронзовую медаль в спринтерском многоборье, на Чемпионате России по конькобежному спорту, который прошёл в Челябинске 30 ноября и 1 декабря.



По итогам четырех дисциплин, дважды бег на 500 и 1000 метров, спортсмен представляющий на соревнованиях Санкт-Петербург и Вологодскую область, набрал 142,140 очков, что позволило ему занял 3 место в общем зачёте. При этот Артём завоевал "малую серебряную медаль" на пятисотметровке, показав накануне результат на этой дистанции 35,32 сек.



Ещё один представитель Вологодчины, Егор Коряковский, дважды был третьим на дистанции 1000 метров. Но на пятисотметровых дистанциях Егор оба раза был далеко от тройки призеров, показав 9 и 7 результат, в итоге по сумме многоборья вологжанин занял 4 место, отстав от Артема Арефьев 37 сотых доли очков.



Победу же в спринтерском многоборье одержал Руслан Мурашов, представляющий Краснодарский край и Московскую область, установив рекорд катка - 152,570 баллов.