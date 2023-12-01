Более 30 новых экологичных автобусов планирует закупить Вологда в 2024 году

Конкурсные процедуры на закупку 31 автобуса на газомоторном топливе будут объявлены в первой половине декабря 2023 года. Машины планируется приобрести в 2024 году на средства инфраструктурного бюджетного кредита, полученного при поддержке Правительства Вологодской области.

«Вологда делает ставку на экологичный общественный транспорт. Во-первых, это автобусы на газомоторном топливе. В 2022-2023 годах закуплено уже 48 таких машин на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Еще одна большая партия поступит в 2024 году. Во-вторых, в планах на ближайшие несколько лет - развитие троллейбусного движения. Это полностью соотносится с выводами научного исследования по модернизации городской маршрутной сети, проведенного в прошлом году. Также в ближайшее время планируется модернизация контактной сети. Прорабатывается участие в различных федеральных программах для приобретения новых троллейбусов, после чего планируется запустить троллейбусный маршрут №1. Так, на данный момент подана заявка на получение в 2025 году средств инфраструктурного бюджетного кредита на закупку троллейбусов. Ждем ответа от федерального центра», - рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

«Активная работа по возрождению в Вологде троллейбусного движения началась в 2019 году. На тот момент троллейбусное депо и контактная сеть находились в частной собственности, а в городе остался единственный троллейбусный маршрут №4. В конце 2019 года контактную сеть удалось вернуть в муниципальную собственность», - говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

В 2021 году были приобретены три новых троллейбуса, с помощью которых протестировали перспективность будущих маршрутов. На данный момент машины курсируют на маршруте №4 (Больничный комплекс – Бригантина). Сейчас объявлены конкурсные процедуры на закупку еще одного троллейбуса, который после определения поставщика поступит в Вологду в конце 2023 - начале 2024 года.