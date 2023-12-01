Вологжанин нарушил ПДД, пытаясь скрыться от сотрудника магазина с награбленным

54-летний житель поселка Грибково перебежал дорогу на красный сигнал светофора, пытаясь скрыться от сотрудника магазина, где он украл подарочный набор, сообщает УМВД России по Вологодской области.

Инцидент произошел в Вологде на ул. Благовещенской. Мужчину догнали и остановили сотрудники ДПС за нарушение ПДД. В ходе разбирательства выяснилось, что он украл подарочный набор из чайного отдела, так как накануне поссорился с женой и в целях примирения решил сделать ей подарок, однако денег у него не было.

Украденный набор изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине светит до 4 лет лишения свободы.