Жительница Вологодской области выиграла в лотерею более 53 млн

Светлана Горбунова, проживающая в Вологодской области, выиграла в лотерее «Все или ничего» 53 698 460 рублей, не угадав ни одного из 12 чисел. Для Вологодчины этот выигрыш оказался самым крупным.

Билет она купила в мобильном приложении «Столото», числа выбрала случайным образом. Победить может тот, кто отгадал все числа или не отгадал ни одного.

Лотерейные билеты женщина покупает уже более 7 лет, однако раньше выигрыши были небольшими.

Деньги Светлана планирует потратить на выплату кредитов и ипотеки, строительство дома, рабочую машину для мужа-дальнобойщика, легковую машину для себя, а также помощь сестре и детям.