Волейболистки из череповецкой "Северянки" выиграли "Динамо-Анапа"

У волейболисток череповецкой «Северянки» одна победа и одно поражение на старте 5-го тура Высшей лиги «А»



Матч в эти дни проходит в Липецке. В среду череповчанки встречались с «Динамо-Анапа». Уступив в первом сете 23:25, допустив 7 невынужденных ошибок. В дальнейшем череповецкие волейболистки смогли собраться, резко сократив собственные ошибки, в трех следующих партиях допустили всего 11 ошибок, выиграв их 25:16, 25:19 и 25:15. Завершив матч в свою пользу 3:1.



Накануне «Северянка» встречалась с хозяйками площадки, ВК «Липецк». Команды по очереди выигрывали сеты. Первая осталась за хозяйками площадки 23:25. Во второй череповчанки на балансе "больше-меньше" смогли взять верх 28:26. В третьей партии подопечные Кирилла Павлова, исполняющего обязанности главного тренера «Северянки» вновь проиграли 19:25. В четвертой партии казалось наступил перелом и череповчанки выиграли ее с разгромным счётом 25:8, переведя игру на тай-брейк. В решающей пятой партии удачливей оказались вновь липчанки 14:16, «Северянка» уступила в матче 2:3.



Сегодня у команд день отдыха, а в выходные череповчанки проведут ещё по одному матчу с клубами из Анапы и Липецка.