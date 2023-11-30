Общественный штаб будет контролировать реализацию проекта создания комплекса ТБО в Великоустюгском округе

[ Общество ]

Общественный штаб будет контролировать реализацию проекта создания комплекса ТБО в Великоустюгском округе. Принципиальная договоренность сегодня была достигнута на рабочем совещании при заместителе губернатора Михаиле Сылка, который приехал с рабочим визитом в муниципалитет. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Великоустюгском округе предусмотрено строительство комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования.

Для проектирования утвержден земельный участок на территории сельского поселения Усть-Алексеевское, в районе деревни Горбачево.

На сегодняшний день документация прошла экологическую экспертизу и передана в «Главгосэкспертиза России», где проводится финальный этап изучения проектно-сметной документации будущего объекта. По расчетам специалистов, документ может быть утвержден уже в декабре текущего года.

«Одна из главных целей моего визита – это встреча с устюжанами, у которых есть вопросы о ходе реализации проекта. Сегодня мы договорились о том, что как только подрядчик сдаст проект – общественность получит полный доступ к нему. А на этапе реализации будет создан общественный штаб, который сможет контролировать стройку, включая посещение стройплощадки, - подчеркнул Михаил Сылка. – Уверен, что снять напряженность в муниципалитете, вызванную вопросом экологической безопасности, удастся благодаря созданию современного комплекса, возведение которого будет полностью прозрачно и понятно всем».

Теги:
полигон ТБО правительство области
 

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