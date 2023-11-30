Общественный штаб будет контролировать реализацию проекта создания комплекса ТБО в Великоустюгском округе. Принципиальная договоренность сегодня была достигнута на рабочем совещании при заместителе губернатора Михаиле Сылка, который приехал с рабочим визитом в муниципалитет. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Великоустюгском округе предусмотрено строительство комплекса по переработке отходов с мусоросортировочным комплексом и площадкой компостирования.

Для проектирования утвержден земельный участок на территории сельского поселения Усть-Алексеевское, в районе деревни Горбачево.

На сегодняшний день документация прошла экологическую экспертизу и передана в «Главгосэкспертиза России», где проводится финальный этап изучения проектно-сметной документации будущего объекта. По расчетам специалистов, документ может быть утвержден уже в декабре текущего года.