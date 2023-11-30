Череповчане завоевали 4 медали на Всероссийских соревнованиях по самбо «Отрок», которые прошли в Тверской области с 28 по 30 ноября.



В турнире приняли участие юноши и девушки 2010-12 годов рождения. Спортсмены отделения самбо Центра боевых искусств Череповца завоевали 1 "золотую", 2 "серебряных" и 1 "бронзовую" медали.



Матвей Соколов стал победителем соревнований в весовой категории до 35 кг. Выйдя победителем из 10 схваток, большую часть из них он выиграл в чистую. В этой же категории среди девушек Анастасия Ефимова заняла второе место, в финале уступив неоднократной чемпионке России.



Ещё две медали, "серебро" и "бронзу", в своих весовых категориях, завоевали Евгения Крестьянникова и Ева Балагурова.



Добавим что данные соревнования являлись ещё и отбором на Первенство России 2024 года.