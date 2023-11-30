В Вологде проходит региональный форум классных руководителей и специалистов по воспитанию

В Вологодской области продолжаются мероприятия Года педагога и наставника. В частности, в Вологодском институте развития образования сегодня проводится региональный Форум классных руководителей и специалистов по воспитанию общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций.

«На форуме работают более 20 секций, круглых столов и практикумов. Ключевые темы обсуждений — вопросы сохранения исторической правды в современном мире, воспитательные практики классных руководителей и советников по воспитанию, в том числе в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья, вопросы разработки и реализации программ воспитания, формы взаимодействия школы и родителей, технологии проектирования воспитательного события и многие другие, — рассказала ректор Вологодского института развития образования Ирина Макарьина.

1 декабря состоится окружной форум классных руководителей по вопросам эффективности внеурочных занятий «Разговоры о важном».

Представители педагогической общественности регионов Северо-Западного федерального округа и Академии Минпросвещения России рассмотрят вопросы методического обеспечения цикла внеурочных занятий, реализации курса внеурочной деятельности в образовательных организациях, формирования и применения регионального компонента занятий, а также значимости внеурочных занятий «Разговоры о важном» в системе воспитательной работы образовательной организации.

Добавим, что в мероприятиях регионального и окружного форумов примут участие более 150 классных руководителей и специалистов по воспитанию общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Вологодской области.