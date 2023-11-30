Бывший глава Соловков может возглавить Департамент внутренней политики области

По нашей информации, бывший глава Соловков Евгений Тютюков готовится к новому назначению. Он станет начальником Департамента внутренней политики Вологодской области. На данный момент должность занимает Евгений Богомазов.

Евгений Тютюков окончил Архангельский государственный технический университет, получив юридическое образование. Свою карьеру начинал в Молодой гвардии Единой России. Пост главы МО «Соловецкое» Евгений Тютюков занимал три года, покинув его в 2019 году. После этого работал председателем муниципального совета Соловков и заместителем директора по экскурсионному обслуживанию Соловецкого музея-заповедника.