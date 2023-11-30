Краснокнижных зубров планируют завезти в зоосад Деда Мороза

Зоосад на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге может пополниться краснокнижными зубрами из Усть-Кубинского округа. Такую возможность в ходе рабочей поездки в Великоустюгский округ обсудил заместитель губернатора Михаил Сылка с руководством филиала Московского зоопарка.

По инициативе врио губернатора Георгия Филимонова уже проведены переговоры с дирекцией головного офиса в Москве и достигнуто предварительное согласие о размещение вологодских зубров не только на Вотчине Деда Мороза, но и в Москве.

«Сейчас специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области разрабатывается дорожная карта по получению всех необходимых согласований по передаче животных в зоопарки. Процедура требует времени, но я уверен, что совсем скоро гости смогут познакомиться с вологодскими зубрами, - рассказал Михаил Сылка. – В свою очередь, в Зоосаде Деда Мороза уже идут приготовления вольера для нового питомца».

Сейчас популяция зубров, которые обитают на территории Вологодской области, составляет 142 особи. Впервые исчезающий вид животных был завезен в регион в 1991 году: один самец и две самки.

Специалисты облохотдепартамента регулярно патрулируют угодья, следят за перемещением стада, а также за кормовой базой. За сезон на кормовых площадках выкладывается 41 тонна комбикормов, две тонны соли, 409 тонн сена.