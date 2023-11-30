В Вологде разработают карту инклюзивных туристических маршрутов

Вологда станет первым городом, реализующим проект по тур-инклюзии. Городской проектный центр разработает интерактивную карту, которая позволит проложить маршрут и увидеть доступные объекты туриндустрии для маломобильных граждан.

«Проект предусматривает создание десяти маршрутов для лиц с инвалидностью. Это подготовленные маршруты, на протяжении которых будут расположены объекты туриндустрии, которые готовы принять вологжан и туристов с ОВЗ. По реализации проекта мы сейчас ведём переговоры с техническими специалистами. Была идея сделать приложение, в котором можно не просто проложить маршрут, но и пройти по нему виртуально», — рассказал депутат Вологодской городской Думы Максим Выдров.

На протяжении маршрута также будут доступные точки общественного питания, гостиницы и места продажи сувениров.

Первым этапом проекта станет составление социального портрета туриста с ОВЗ. Это поможет лучше понять запросы и опасения при выборе туристических направлений.

Запуск карты планируется на 2027 года, к юбилею города.