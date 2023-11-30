В Череповце уроженец южной республики устроил стрельбу

[ Происшествия ]

Ранним утром 28 ноября в дежурную часть полиции поступила жалоба на резкие хлопки, похожие на выстрелы, в районе Советского проспекта, сообщает УМВД России по городу Череповцу. Нарушителя общественного порядка задержали.

Полицейские выяснили, что 20-летний уроженец одной из южных республик, находясь в компании двух приятелей, несколько раз выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Свое поведение он объяснил традициями местности, откуда он родом. В Череповец прибыл недавно в поисках работы.

На мужчину составили административный протокол по статье «Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах». Пистолет изъяли. Правонарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.

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