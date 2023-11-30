Ученики актерской мастерской покажут вологжанам спектакль «Про «ЭТО», и про то»

11 и 12 декабря в Вологде состоится премьера спектакля «Про «ЭТО», и про то» в креативном пространстве «Салют, молодежь!». Над спектаклем работали ученики актерской мастерской «Безмаски» под руководством актрисы Театра юного зрителя Алены Данченко.

Постановка готовилась четыре месяца. Темой спектакля стали отношения между мужчиной и женщиной. Участники седьмого потока курса для взрослых разыграют комичные и трагичные ситуации, изменившие их жизнь.

«Провокационную тему предложили нам ребята с другого потока. Мы подумали и решили, действительно, почему бы на эту тему не поговорить: это же не что-то зазорное, отвратительное и ужасное. Это такая же часть нашей жизни, как еда, чистка зубов, выход на работу – то есть такой же процесс, как и все остальные процессы в нашей жизни, но о нем не принято говорить открыто, публично. Мы решили на эту тему взглянуть под иным углом», – отметила Алена Данченко.

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