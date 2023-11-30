В Вологодской области 18 участников ОПГ два года обманывали пенсионеров

Участники организованной группы, вводя пенсионеров в заблуждение, продавали им медицинские и иные приборы по многократно завышенной цене, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области. В результате преступных действий у 190 человек похитили более 3,4 миллионов рублей.

Организованная группа действовала в период с 2018 по 2020 год на территориях Вологодской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской и Ярославской областей. Притворяясь работниками социальных служб, преступники продавали пенсионерам медицинское оборудование, в котором они не нуждались, по цене в десятки раз превышающей реальную стоимость.

Например, жительнице Череповца «соцработники» продали электрический массажер за 30 тысяч рублей, реальная стоимость которого не более 800 рублей. Таким образом они похитили более 3,4 миллионов рублей у 190 человек.

Теперь 18 человек из ОПГ обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело будет направлено в Вологодский районный суд.